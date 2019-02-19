Объяснено происхождение загадочного древнего следа

Международная группа ученых установила, что загадочный след, оставленный древним человеком около 30 тысяч лет назад на Гибралтаре, вероятно, принадлежит неандертальцу. Результаты исследования указывают на то, что этот вид рода Homo исчез позднее, чем считалось до этого. Об этом сообщает Science Alert.

Специалисты проанализировали морфологию следа и использовали метод оптического датирования — он позволяет определить время, когда образцы последний раз подвергались воздействию солнечного света. Длина отпечатка стопы составила 17 сантиметров, из чего следует, что рост человека достигал 106-126 сантиметров. Возраст следа оценили в 28,45 тысячи лет плюс-минус три тысячи лет. Известно, что в этот период человек современного типа еще не прибыл на Гибралтар.

По мнению ученых, единственным объяснением происхождения отпечатка является то, что на Гибралтаре жила одна из последних популяций неандертальцев. Ранее считалось, что они исчезли около 40 тысячи лет назад. Впрочем, в другой научной работе утверждается, что люди современного типа могли обитать в южной части Пиренейского полуострова, недалеко от Гибралтара, уже 43-45 тысяч лет назад. Поэтому пока нельзя полностью исключить вероятность, что след мог оставить Homo sapiens.

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