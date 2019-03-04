В Сибири нашли череп загадочного древнего человека

Палеоантропологи впервые обнаружили части черепа денисовцев (Homo altaensis) — вымершего вида или подвида древних людей, известного по окаменелостям, которые были найдены в Денисовой пещере на Алтае. До сих пор останки этих малоизученных гоминидов были представлены лишь костями конечностей и зубами. Об открытии сообщает издание Sapiens.

Ученые нашли в Денисовой пещере два соединяющихся друг с другом фрагмента задней левой части теменной кости. Их размеры составили 5 на 8 сантиметров. Анализ ДНК, выделенной из останков, подтвердил, что они принадлежат денисовцу, однако образцы оказались слишком старыми для датирования с помощью радиоуглеродного метода.

Исследователи также сравнили фрагменты с аналогичными костями черепов неандертальцев и людей современного типа, однако результаты научной работы будут представлены позже.

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Отмечается, что размеры костей черепа слишком малы для того, чтобы использовать их для идентификации других черепов денисовцев без применения анализа ДНК. Ученые надеются, что в будущем удастся найти более сохранившиеся окаменелости, через сравнение с которыми можно будет быстро выявлять останки Homo altaensis.

В январе сообщалось, что международная группа ученых определила время пребывания неандертальцев и денисовцев на территории древней Сибири. Оказалось, что Homo altaensis жили в Денисовой пещере по меньшей мере 200 тысяч лет назад, а поселиться в ней они могли как минимум 300 тысяч лет назад. Неандертальцы пришли на Алтай 100-200 тысяч лет назад. Два вида древних людей какое-то время жили бок о бок и даже скрещивались друг с другом.

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