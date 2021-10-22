Индекс Мосбиржи сохранил позиции

Основные биржевые индексы сохранили свои позиции в пятницу, 22 октября, по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии Московской биржи потерял лишь 0,06 процента, опустившись до 4215,97 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,02 процента, до 1868,61 пункта.

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Полиметалл», «Полюс» и «Яндекс». Подорожание акций этих компаний не превысило процента. Больше всего подешевели в начале торговой сессии бумаги «Роснефти», «Газпрома» и Сбербанка. Акции упали не более чем на полпроцента.

Курс доллара на 10:05 мск стоил 70,97 рубля (минус 0,12 рубля), курс евро — 82,59 рубля (минус 0,07 рубля). Стоимость биткоина составляла 62 756 долларов (минус 2,98 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 84,31 доллара за баррель (минус 0,35 процента), марки WTI — по 82,27 доллара (минус 0,27 процента). Ноябрьские фьючерсы на газ стоили 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров.

22 октября Центробанк проведет заседание по ключевой ставке. Эксперты предсказывают повышение ставки на 0,25 или на 0,5 базисных пункта.