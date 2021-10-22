В России предложили отслеживать ЛГБТ-пропаганду в соцсетях

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой взять под контроль отслеживание ЛГБТ-пропаганды в соцсетях. Об этом сообщает RT.

Омбудсмен заявила, что к ней обращаются родители, которые обеспокоены распространением контента с гомосексуальными и лесбийскими парами. По словам уполномоченного по правам ребенка, владельцы сетевых ресурсов должны мониторить подобный контент по аналогии с выявлением материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Волынец попросила внести коррективы в федеральный закон «в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предотвращения причинения вреда здоровью, их нравственному и духовному развитию, включая сексуальное самоопределение личности, а также исключения распространения информации, пропагандирующей насилие и популяризирующей среди несовершеннолетних или навязывающей им нетрадиционные сексуальные отношения».

Ранее Евросоюз пригрозил оставить без помощи на сумму 126 миллионов евро (145,8 миллиона долларов) те регионы Польши, которые приняли декларации, противоречащие европейской политике разнообразия. Пять провинций навали себя зонами, свободными от ЛГБТ. Своим механизмом предъявления условий ЕС все же смог добиться определенных результатов: четыре региона отменили декларацию, чтобы получить деньги от Брюсселя.