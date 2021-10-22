Новые снимки Ирины Шейк топлес взволновали фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала новые снимки в откровенном образе и взволновала пользователей сети. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных черно-белых кадрах 35-летняя знаменитость позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Известно, что в таком виде Шейк рекламировала средства по уходу за кожей тела калифорнийского бренда Alo Wellness.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях под публикацией. «Очень красивая», «Идеальная женщина», «Какая же Ирина красавица!» «Ты выглядишь очень хорошо!», «Горячо!», «Я хочу быть такой же красивой как она!» — писали юзеры.

В сентябре русскоязычных поклонников возмутила вызывающая поза Ирины Шейк на обложке журнала. На размещенном в сети черно-белом снимке звезда запечатлена в трикотажном комплекте нижнего белья белого цвета. Шейк позирует, откинув голову назад и поместив одну руку в трусы-боксеры. «Только для вас», — подписала она пост, который за час набрал больше 100 тысяч лайков.