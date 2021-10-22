Песков назвал причину отставания России от Европы по уровню вакцинации

Песков: в России меньше вакцинируются из-за проблемы с сознательностью граждан

В России меньше вакцинируются от COVID-19, чем в ряде европейских стран, так как в нашем государстве есть проблема с сознательностью граждан. Причину отставания назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, из-за возникновения новых, более агрессивных штаммов в стране заболевает больше людей. Это та реальность, которая на данный момент «имеет место быть», добавил Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, медиками все равно наработаны методики, протоколы лечения, а также опыт по увеличению количества койко-мест, по обеспечению логистикой и кислородом. В этом плане, по утверждению представителя Кремля, «проделана гигантская работа».

Ранее Песков выразил мнение, что российские власти блестяще обеспечили все условия для повсеместной вакцинации населения от COVID-19. Он добавил, что государство обязано обеспечить условия для массовой вакцинации от коронавируса и, несмотря на все препятствия и сложности, власти справились с данной задачей.

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