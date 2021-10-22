Назван ускоряющий старение продукт

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, с чем может быть связано быстрое старение организма. По ее словам, этот процесс спровоцирован избыточным употреблением сахара, пишет «Вечерняя Москва».

Диетолог объяснила, что глюкоза, полученная из сахара, превращается в жир, который впоследствии ухудшает состояние кожи. Именно поэтому врач назвала сахар продуктом, ускоряющим процесс старения.

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«Жир вызывает определенную цепную реакцию. Он скапливается в клетках, а когда уже не может этого делать, все равно циркулирует по кровеносному руслу. От этого стенки сосудов повреждаются, туда устремляется холестерин. Все это вызывает воспаление. В конечном счете ухудшается кровообращение. Сосуды утолщаются, становятся уже не такими эластичными, состояние кожи начинает резко ухудшаться», — подчеркнула Соломатина.

Медик добавила, что из-за высокого содержания сахара в организме уменьшается количество калия, магния и кальция. Низкий уровень этих элементов вызывает отечность и растягивание кожи, а также ухудшение ее общего состояния.

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