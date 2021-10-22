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Мужчина выиграл миллион долларов и решил потратить деньги на зубную щетку

Победитель лотереи из Флориды решил потратить выигранный миллион долларов на зубную щетку
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Фото: Florida Lottery

Житель американского штата Флорида, выигравший миллион долларов, решил спустить деньги на электрическую зубную щетку. Об этом сообщает KIRO-TV.

26-летний Брайан Нельсон из города Лисбург потратил на выигрышный билет моментальной лотереи штата Флорида 20 долларов. Согласно ее правилам, победителям дается выбор: получить всю сумму небольшими ежемесячными выплатами в течение нескольких лет или пожертвовать часть выигрыша и забрать остаток сразу. Нельсон предпочел второй вариант и получил 795 тысяч долларов.

Чтобы забрать деньги, мужчина приехал в штаб-квартиру флоридской лотереи в городе Таллахасси вместе с девушкой, с которой он обручился месяц назад. Представители лотереи воспользовались случаем, чтобы спросить, как новоиспеченный миллионер собирается тратить свалившееся на него богатство. Тот признался, что хотел бы перейти на электрическую зубную щетку и «раскошелиться» на пару хороших шлепанцев.

Ранее сообщалось, что студентка из британского графства Хартфордшир угадала все числа, которые выпали во время розыгрыша лотереи Euromillions, но забыла купить лотерейный билет. Если бы не ее забывчивость, она могла бы получить до 182 миллионов фунтов стерлингов (17,8 миллиарда рублей).

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