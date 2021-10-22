Российские рыбаки выловили тунца-гиганта у берегов Курил

Рыбаки выловили тунца весом в 330 килограммов в районе Южных Курил

Российские рыбаки выловили у берегов Южных Курил гигантского тунца. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток».

Как отмечается, рыба попала в сеть 8 октября, когда траулер «Викинг» компании «Доброфлот» вел промысел сардины и скумбрии. Вес тунца составил 330 килограммов, что приблизительно соответствует весу четырех взрослых мужчин.

Позже рыбу доставили на рыбзавод в поселке Южно-Морском под Находкой.

Ранее в октябре сообщалось, что рыбаки на Сахалине выловили большого тайменя, который занесен в Красную книгу России и Сахалинской области. Они сфотографировались с рыбой, а потом отпустили ее.