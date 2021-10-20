Фельдшер поймал огромную четырехметровую акулу на удочку

В США фельдшер отправился на рыбалку и поймал на удочку огромную акулу-молот. Об этом сообщает WSOC-TV.

Блейк Кокран рассказал, что никогда не занимался рыбалкой профессионально, хотя, помимо работы, это увлечение — его главная страсть. Четырехметровую акулу он выловил на пляже Топсейл-Бич в Северной Каролине.

«Как только рыба попалась на крючок, я сразу понял, что она крупная. Раньше я ловил акул около полутора метров в длину, но эта оказалась просто огромной!» — поделился впечатлениями мужчина.

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Он рассказал, что обычно рыбачит с друзьями раз в месяц, и им часто попадаются акулы, но такого улова у них еще не было. «Я забросил удочку и сел ждать клева. Вдруг катушка спиннинга начала бешено вращаться. Было такое ощущение, что крючок за едущую машину зацепился», — вспоминает Кокран.

Друзья помогли рыбаку-счастливчику вытащить акулу на мелководье и измерить ее, после чего хищную рыбу отпустили обратно в океан. По их подсчетам, она могла весить от 250 до 320 килограммов. По их словам, многие свидетели схватки с огромной акулой заявили, что больше не позволят своим детям купаться на этом пляже. Впрочем, сам Кокран относится к хищницам спокойно. «Океан — их дом. Если их не трогать, они не нападут», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас женщина поймала на удочку акулу-молот с крыши автомобиля. Ее улов оказался около трех с половиной метров в длину.