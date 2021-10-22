Коровьему навозу нашли неожиданное применение

Исследователь из Северо-Восточного университета (Northeastern University) в США превратил отходы с ферм в недорогой и безопасный для природы фильтр. И Чжэн (Yi Zheng) изобрел инструмент для опреснения морской воды из коровьего навоза, пишет Phys.org.

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Ученый изначально не планировал создавать из навоза именно опреснительное устройство, он просто исследовал свойства природного материала и неожиданно нашел ему полезное применение. Ради эксперимента Чжэн нагрел ведро с фекалиями до 1,7 тысячи градусов Цельсия, чтобы избавить от бактерий. Под воздействием температуры образовалась порошкообразная форма углерода, из которой исследователь сделал пену, а затем — материал с высокой впитывающей способностью.

Полученную субстанцию поместили в морскую воду и поставили емкости под солнечный свет — при нагревании жидкость паром проходила через фильтр и становилась пресной. По словам исследователя, качество воды оказалось выше ожидаемого — натрия в ней было даже меньше, чем нужно для питьевой воды по нормам Агентства по охране окружающей среды США.

Приспособление может помочь преодолеть кризис питьевой воды по всему миру. По оценкам ЮНИСЕФ, от него страдают более 1,4 миллиарда человек, а на фоне глобального потепления число жертв увеличится. Фильтр из навоза может заменить существующие опреснительные устройства, которые вытягивают соль из воды с помощью тонкой пленки и электричества. В отличие от них, новая технология не расходует энергию и использует дешевые и безопасные для планеты материалы.

Ранее в США придумали очищать воду мусором. Линейку полностью биоразлагаемых фильтров для воды представили аспирантки Института Пратта. Новый материал исследовательницы произвели из отходов кухни и пчелиного воска. Такие приспособления не только удаляют токсины из жидкости эффективнее, чем традиционные картриджи, но и не загрязняют планету. Фильтр полностью исчезает с поверхности Земли за месяц и может служить удобрением для почвы.