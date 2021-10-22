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Рыболов спас запутавшегося в сетях кита и попал на видео

В США рыбак освободил кита, который запутался в сетях для ловли омаров
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В городе Сан-Диего, штат Калифорния, США, рыболов Мэтт Капрон спас кита, который запутался в сети для ловли омаров. Об этом сообщает сайт телеканала 10 News.

В субботу, 16 октября, Капрон с друзьями отправились на рыбалку в надежде на большой улов. «Когда солнце начало садиться, мы поймали на крючок голубого тунца», — сказал американец. На следующий день компания продолжила ловлю и заметила большого кита, который запутался в сетях.

По словам рыбака, животное было «практически приковано» ко дну океана. Кит находился на глубине около двух метров. Тогда Капрон взял нож для разделки рыбы, чтобы перерезать сеть, и нырнул под воду. Момент спасения попал на видео — на кадрах видно, как мужчина погружается в воду и освобождает кита, после чего тот уплывает.

Рыболовы рассказали, что освобожденный кит вернулся к спасителю через несколько минут. Мужчины считают, что так животное отблагодарило его.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Пурния, штат Бихар, рыбак спас редкого дельфина, который запутался в сетях. Чтобы помочь животному, мужчина прыгнул в воду, взвалил его на плечо и отнес подальше от рыбацких снастей.

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