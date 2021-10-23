В Ростове-на-Дону инспектор ДПС ударил водителя по лицу

В Ростове-на-Дону полицейский ударил водителя по лицу и оскорбил его. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Сотрудники ГИБДД остановили машину из-за тонировки и решили составить протокол. Водитель, имя которого не называется, включил камеру на телефоне и поинтересовался, будет ли замер светопропускаемости стекол. Инспекторы ДПС сочли такие действия возмутительными, и один из них напал на мужчину.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что по факту инцидента назначено служебное разбирательство. «По видеоматериалам, размещенным в соцсетях, будет проведена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в октябре сообщалось, что в отношении избившего полицейского россиянина завели уголовное дело. ЧП произошло в городе Нижневартовске. Сотрудники ГИБДД остановили нарушивший правила дорожного движения автомобиль. Находившийся на пассажирском сиденье мужчина был недоволен действиями полицейских. Он нанес полицейскому удар ногой, сидя в салоне.