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Родители убитой Болдуином украинки потребовали наказать виновных

Родители убитой актером Болдуином украинки Хатчинс: за смерть дочери придется заплатить
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Галина Хатчинс
Галина Хатчинс
Фото: @halynahutchins

Живущие на Украине родители погибшего оператора Галины Хатчинс (Halyna Hutchins) потребовали наказать виновных после того, как их дочь была убита актером Алеком Болдуином (Alec Baldwin) на съемках фильма «Ржавчина», пишет The Sun.

Друзья семьи отметили: отец, бывший военнослужащий советского флота, Анатолий и мать Ольга Андрусевич сразу после известий о смерти пытались вылететь в США, но у женщины возникли сложности с документами. «Семья скорбит, но в то же время спрашивает и хочет ответов. Если их дочь умерла по ошибке, кому-то придется заплатить»,— отметил друг Галины из Киева ( он не стал называть имени), где она выросла. По данным источников, в киностудии опасаются иска со стороны семьи, если выяснится, что гибель оператора можно было избежать.

У погибшей остались муж Мэтью Хатчинс (Matthew Hutchins) и восьмилетний сын Андрос (Andros) в Калифорнии. Известно, что она окончила Киевский университет по специальности журналистика и часто работала продюсером документальных фильмов BBC. «Эта потеря — большое горе для нашей семьи, и я вижу, как тяжело приходится родителям. Надеюсь, время облегчит нашу душевную боль», — призналась ее сестра Светлана Андрусевич, живущая в Индонезии.

«Галине всегда хотелось чего-то большего, поэтому она выучила английский и подала заявку на грин-карту США, которую получила. Покинула Украину более десяти лет назад. Была очень сильной и целеустремленной», — добавил двоюродный брат Иван Андрусевич.

Министерство иностранных дел Украины попросило дипломатов в Сан-Франциско срочно расследовать обстоятельства смерти Хатчинс. Пресс-секретарь сообщил, что она имела украинское гражданство.

Актер Алек Болдуин 22 октября на съемочной площадке фильма «Ржавчина» случайно ранил режиссера фильма Джоэла Соусу (Joel Souza) и убил оператора Галину Хатчинс.

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