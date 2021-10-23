В Афганистане при взрыве мины погиб ребенок

TOLO News: в Джелалабаде при взрыве мины погиб ребенок, двое человек ранены

В афганском городе Джелалабад легковой автомобиль наехал на мину. В результате взрыва погиб ребенок, еще двое человек получили ранения, уточняет телеканал TOLO News.

Инцидент произошел в квартале Бехсуд, расположенном в Восьмом районе города. Есть предположения, что мина предназначалась для боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Уточняется, что в автомобиле в момент взрыва находилось несколько человек. Талибы пока никак не прокомментировали произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Афганистане выросло число смертей детей в возрасте до пяти лет из-за микробных заболеваний. Комментируя проблему, осполняющий обязанности главы Минздрава страны Каландар Эбад выразил обеспокоенность резким ростом уровня детской смертности в стране. По его словам, от заболеваний, вызванных микробами, 55 из тысячи детей не доживают до пяти лет.