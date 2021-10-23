На Украине назвали наименьшего неудачника среди президентов

Украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью «Сивохо спрашивает», что ни одному президенту Украины так и не удалось стать весомым и удачливым. Однако он назвал того, кто, по его мнению, является наименьшим неудачником среди других.

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Среди всех украинских президентов эксперт выделил бывшего главу государства Леонида Кучму, однако при этом отметил, что и к нему также имеется ряд претензий. «Они все в то или иной степени были неудачниками. Но меньшим неудачником среди них, все же я считаю Кучму. У него была более сбалансированная политика. Но тогда он тоже создал олигархов. И это главная к нему претензия», — заявил он.

Кроме того он высказал мнение, что страну в будущем ожидает неизбежный раскол, если власти не одумаются и не изменят свою токсичную модель управления. Как пример он привел потерю Венгрии и Румынии в системе транспортировки российского газа через Украину. Он заявил, что украинские власти действуют неэффективно, пытаясь удерживать правую франшизу.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков назвал нынешние украинские власти взведенным курком пистолета, который направили на Россию. По его мнению, на Украине создали диктатуру, которая методами террора и пропаганды старается превратить русское население страны в «антирусское».