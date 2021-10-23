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Скольжение Лукашенко по льду на фоне ликующих трибун попало на видео

Хоккейная сборная Лукашенко победила сборную Брестской области со счетом 7:3
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Скольжение президента Белоруссии Александра Лукашенко на коньках по льду на фоне трибун попало на видео. Его публикует Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

На кадрах видно, как белорусский лидер едет мимо ликующих болельщиков на катке и машет им рукой.

В Минске стартовали 15-е республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд. Первый хоккейный матч состоялся на площадке «Олимпик Арены» между командой президента Белоруссии и сборной Брестской области. Глава государства и его младший сын Николай выступили в качестве нападающих. Встреча окончилась со счетом 7:3 в пользу команды президента.

В марте 2020 года Лукашенко назвал спортивные мероприятия на льду лучшим антикоронавирусным лекарством. Тогда журналисты уточнили, может ли что-то остановить его от выхода на лед. «А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник», — сказал он.

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