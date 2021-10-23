Супермодель рассказала о жизни после признания в изнасиловании Березовским

Известная супермодель Кира Дихтяр рассказала о жизни после публичного признания в изнасиловании российским олигархом Борисом Березовским, пережитом в возрасте 15 лет. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

По словам 33-летней Дихтяр, она переживала, что члены семьи захотят за нее вступиться и пострадают из-за этого. Героиня материала отметила, что проще всего ей было поделиться этой историей с ее другом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними и торговле ими.

«Он был шокирован этой историей, которая со мной произошла. Он меня так искренне поддерживал, что мне стало проще открыться близким и поведать им о том, что со мной тогда случилось. Мама потом призналась, что чувствовала неладное, но видела, что я не хочу говорить, и не стала на меня давить, чтобы я не испытала еще большего стресса», — пояснила модель.

Героиня материала также добавила, что после признания на шоу Малахова, истина которого подтвердилась на детекторе лжи, она не испытала никакого облегчения.

В настоящий момент модель выступает за поднятие возраста согласия и занимается разработкой программы, цель которой заключается в том, чтобы поднять легальный возраст вступления в интимные отношения не только в России, но и в большинстве стран мира.

Модель убеждена, что решить проблему нужно на международном уровне, привлекая внимание к ней не только со стороны общества, но и законодательных органов, а также ООН. «Это поможет сдвинуть дело с мертвой точки и спасти множество девочек и девушек по всему миру от насилия», — высказалась она.

Наконец, героиня материала рассказала, что родственники Березовского никак не отреагировали на ее слова. «Думаю, что они и так знали, что из себя представляет Березовский, и их эта история не удивила», — заключила Дихтяр.

Кира Дихтяр заявила об изнасиловании Березовским в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1». Она пояснила, что случившееся было связано с ее первой работой в качестве модели в московском агентстве.

Борис Березовский умер в своем доме под Лондоном 23 марта 2013 года. Тело предпринимателя, постоянно проживавшего в Англии более десяти лет, обнаружили в ванной. В ходе расследования обстоятельств смерти полиция установила, что она не была насильственной и произошла, вероятно, в результате самоубийства.