Умер бывший соратник Бориса Березовского

Первый президент «АвтоВАЗА» и бывший соратник олигарха Бориса Березовского Владимир Каданников умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа Тольятти.

Каданников скончался в четверг, 3 июня. Причина смерти не называется.

В администрации рассказали, что Каданников прошел все ступени трудовой карьеры от слесаря до генерального директора «АвтоВАЗа». «В период его руководства в сложных экономических условиях коллектив АО "АвтоВАЗ" всегда продолжал работать стабильно, все результаты достигались без численных сокращений рабочих мест и сохранялись социальные гарантии для работников завода», — отметили там.

В 1996 году Каданников был назначен первым заместителем председателя правительства России. Удостоен званий Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов, ордена «Знак Почета», ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, ордена князя Ярослава Мудрого.

По данным, описанным в книге «Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги» депутата Госдумы Александра Хинштейна, Каданникова подозревали в финансовых махинациях. Уточнялось, что он вместе с Березовским и бывшим губернатором Самарской области Константином Титовым принимали участие в строительстве завода АВВА, однако предприятие так и не было запущено, а 50 миллионов долларов так и не вернулись акционерам.

Как писала газета «Коммерсантъ», Каданников оставался близким соратником Березовского до 1997 года.