Супермодель обвинила Бориса Березовского в изнасиловании

Известная супермодель Кира Дихтяр заявила об изнасиловании российским олигархом Борисом Березовским, пережитом в возрасте 15 лет. Об этом она рассказала в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» (запись доступна на YouTube).

33-летняя Дихтяр пояснила, что случившееся было связано с ее первой работой в качестве модели в московском агентстве фотографа Александра Бородулина.

Тогда ей сообщили, что она примет участие в съемке в Англии, однако по приезде в Лондон Дихтяр заселили в отель и «сказали к определенному времени спуститься». «Спустилась, а там Борис Березовский с охраной. Должны были поехать на съемку, но он отвез в свою квартиру. Там все и произошло — он изнасиловал меня», — вспомнила женщина.

Героиня шоу подчеркнула, что на тот момент не знала, что ей делать, так как «была маленьким ребенком». «Я очень громко кричала. Была девственницей, а его это только возбудило. Он сказал: "Ничего себе, как мне повезло!" Потом он выбросил меня на снег, я даже не знала, как добраться до дома», — рассказала она.

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Модель также отметила, что не могла рассказать о случившемся родственникам, так как боялась, что Березовский причинит кому-то из них вред — по ее словам, «такие люди обладают невероятной силой в обществе». Кроме того, она считала бессмысленным направлять заявление в полицию.

Дихтяр призналась, что обрадовалась, когда узнала о смерти олигарха. «Такие люди должны сидеть в тюрьме или не существовать на свете!» — заключила она. В ходе программы манекенщица также прошла проверку на детекторе лжи, который показал, что она говорит правду.

В настоящее время героиня шоу живет в Нью-Йорке, снимается для обложек известных журналов, является послом ООН по вопросам спорта и представляет многие западные бренды. В 2013 году она родила сына от британского режиссера Энтони Хикокса, который старше ее почти на 30 лет — мужчина бросил ее, узнав о беременности. Большую часть времени ребенок проводит у родителей модели в Москве.

Борис Березовский умер в своем доме под Лондоном 23 марта 2013 года. Тело предпринимателя, постоянно проживавшего в Англии более десяти лет, обнаружили в ванной. В ходе расследования обстоятельств смерти полиция установила, что она не была насильственной и произошла, вероятно, в результате самоубийства.