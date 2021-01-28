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Кредиторы нацелились на поместье Бориса Березовского во Франции

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Фото: Alexandra Lloyd Properties

Бывшие кредиторы российского бизнесмена Бориса Березовского, умершего в Лондоне в 2013 году, поборются в суде за некогда принадлежавшее олигарху поместье «Шато де ла Гаруп» (Chateau de la Garoupe) на Лазурном Берегу Франции. Его стоимость оценивается более чем в 100 миллионов долларов (7,6 миллиарда рублей), сообщает Bloomberg.

Среди нацелившихся на элитную недвижимость в Антибе — миллиардер Роман Абрамович, авиакомпания «Аэрофлот» и казначейство Великобритании. В среду, 27 января, привлеченные к делу арбитражные управляющие заявили в суде, что имение должно быть использовано для выплаты долгов кредиторам Березовского. В настоящее время оно арестовано французскими властями в рамках другого дела — об отмывании денег.

По данным аудиторской компании Grant Thornton, в общей сложности Березовский задолжал организациям и физическим лицам около 296 миллионов фунтов (свыше 30 миллиардов рублей). В «Аэрофлоте» утверждают, что будучи акционером перевозчика в конце 1990-х, бизнесмен похитил у компании крупную денежную сумму. Размер финансовых претензий Романа Абрамовича в рамках данного разбирательства не превышает миллиона долларов (76 миллионов рублей). Еще 66 миллионов фунтов (6,9 миллиарда рублей) хочет получить Балтийский международный банк (Baltic International Bank). Примерно половину этой суммы требуют Елена Горбунова, бывшая сожительница Березовского, и налоговые органы Великобритании.

Спорное имение занимает около 100 тысяч квадратных метров в так называемой Бухте миллиардеров, расположенной на мысе Антиб между Ниццей и Каннами. Жилая площадь поместья — 1,5 тысячи квадратных метров. В 2011 году эксперты оценили стоимость недвижимости в 93,6 миллиона евро (8,6 миллиарда рублей), или примерно в 60 тысяч евро (5,5 миллиона рублей) за «квадрат».

Предполагается, что судьба имения будет решена 21 апреля текущего года. Кредиторы Березовского также претендуют на другой принадлежавший ему объект недвижимости, расположенный поблизости, — виллу «Клоше де ла Гаруп» (Clocher de la Garoupe), оцененную в 60 миллионов евро (5,5 миллиарда рублей).

Березовский, эмигрировавший в Великобританию в конце 2000 года, был найден мертвым 23 марта 2013-го в ванной своего дома в деревне Аскот недалеко от Виндзора. По данным полиции, 67-летний бизнесмен совершил самоубийство.

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