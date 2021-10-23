Потомков западных интервентов в России призвали изучать историю

Западные страны, которые в прошлом планировали захватить Россию, должны как следует изучать историю, чтобы смириться с невыполнимостью подобных надежд. С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

Выступая в Дмитрове на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, Нарышкин отметил, что дмитровская земля помнит и польских, и наполеоновских интервентов, также как и немецко-фашистских захватчиков. «И мы все это помним, а вот помнит ли нынешнее поколение части западных политиков, какова была судьба их дальних и совсем недальних предков, попытавшихся с оружием в руках вступить на русскую землю?» — задался вопросом директор СВР.

Продолжая свою мысль, он призвал потомков интервентов учить «настоящую» историю, без прикрас и фальсификаций. Обращаясь к лауреатам, он подчеркнул, что история является исключительно важной сферой человеческого знания. «Как в капле дождя отражается небо, также и в истории отдельного города, села, деревни отражается судьба нашей родины», — заключил Нарышкин.

Ранее Нарышкин высказал мнение, что школьные учителя истории не должны закрывать глаза на участившиеся в ряде стран Восточной Европы попытки реабилитации нацизма. По его мнению, педагоги должны помогать противостоять подобному.