Нарышкин обвинил США в координации деструктивной работы против СНГ

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил США в координации деструктивной работы Запада против стран СНГ. Он отметил, что спецслужбы Содружества имеют большой объем данных об этом, передает РИА Новости.

«Поступающая по разным каналам в наши спецслужбы информация свидетельствует о том, что, не оправившись от поражения, связанного с бегством из Афганистана, которое, конечно же, нанесло серьезный политический и моральный ущерб Вашингтону, несмотря на это Вашингтон уже не только прорабатывает, но и реализует свои деструктивные планы», — подчеркнул Нарышкин в рамках видеоконференции президента России Владимира Путина с главами стран СНГ.

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По мнению директора СВР, США и союзники намереваются дестабилизировать обстановку в преддверии выборов разного уровня в странах Содружества. Он также упомянул планы Америки расширить присутствие в Центральной Азии и недавно созданный союз Великобритании, Австралии и США (AUKUS).

Ранее президент России Владимир Путин призвал спецслужбы стран-членов СНГ усилить координацию на фоне угроз, исходящих с территории Афганистана. По словам главы государства, такие угрозы важно обсуждать на мировом уровне, в том числе в рамках международных организаций. Он уточнил, что эти темы будут рассмотрены на предстоящем саммите СНГ.

