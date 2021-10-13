Путин призвал усилить координацию спецслужб в рамках СНГ

Спецслужбам стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) следует усилить координацию на фоне угроз, исходящих с территории Афганистана. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, такие угрозы важно обсуждать на мировом уровне, в том числе в рамках международных организаций. Он уточнил, что эти темы будут рассмотрены на предстоящем саммите СНГ. «Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране [Афганистане] могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах», — сказал Путин.

В сентябре президент России отмечал, что после ухода миссии НАТО из Афганистана в руках террористических организаций оказался целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Он подчеркнул, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) за 20 лет войны сумел серьезно «разжиться» вооружением, и «в этом ничего хорошего нет».

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров также утверждал, что существует угроза использования оружия и техники НАТО, оставленных в Афганистане, в деструктивных целях.