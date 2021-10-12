Лавров заявил об угрозе использования оставленного НАТО оружия в Афганистане

Глава МИД: оружие НАТО в Афганистане не должны использовать в деструктивных целях

Существует угроза использования оружия и техники НАТО, оставленных в Афганистане, в деструктивных целях. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам главы МИД, поспешный вывод войск из страны сильно «запутал клубок афганских противоречий». «В стране осталось много вооружений и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях», — подчеркнул дипломат.

Ранее Сергей Лавров назвал НАТО главными ответственными за послевоенное восстановление Афганистана. Дипломата отметил, что Россия готова к сотрудничеству с США и Европейским союзом по афганскому вопросу. Однако он подчеркнул, что страны Североатлантического альянса должны взять основную ответственность за помощь стране.