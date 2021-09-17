Путин рассказал о брошенном в Афганистане арсенале современного оружия

Путин заявил, что США и их союзники бросили в Афганистане оружие и технику

Президент России Владимир Путин рассказал, что, покинув Афганистан, западное сообщество бросило там целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Его слова, сказанные в выступлении на саммите лидеров стран ШОС, приводит РИА Новости.

По мнению главы государства, оружие — это единственное, чем талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено в РФ) «разжились» после 20 лет присутствия западных войск в Афганистане. Он добавил, что «в этом ничего хорошего нет».

В том же выступлении Путин сравнил с бегством поспешный вывод войск Соединенных Штатов и их союзников из Афганистана.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии угрозы для других стран со стороны попавшего в руки «Талибана» американского оружия. По его словам, Министерство обороны США уверено, что большая часть военной техники и вооружений, оставленных в Афганистане, не функционирует или вскоре перестанет функционировать, поскольку требует обслуживания.

В мае 2021 года президент США Джо Байден объявил о начале полного выхода американских войск из Афганистана. На фоне этого движение «Талибан» начало активное наступление и 15 августа взяло под контроль почти всю территорию страны и столицу Кабул. 31 августа США завершили эвакуацию своего контингента с афганской территории.