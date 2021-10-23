Названы способы определить лжекоммунальщика

Бдительность и внимательность помогут выявить лжекоммунальщиков, заявила адвокат конторы «Бородин и партнеры» Ольга Туренко, пишут «Известия»

Как уточнил юрист Илья Глушко, лучше всего проверить документы человека с помощью дверного глазка или цепочки. «Необходимо выяснить наименование службы, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника, а также телефоны службы. После этого следует поговорить с УК, которая должна быть в курсе всех мероприятий, проводимых на вверенной территории», — назвал способы определить лжекоммунальщика эксперт. Если человек откажется предоставлять такие данные, перед вами мошенник.

Отсутствие униформы — еще один признак, который должен насторожить. Не только полицейские, но и сантехники во время работы должны быть в специальном костюме. Если «не званные гости» представляются сотрудниками правоохранительных служб, запишите номер удостоверения и нагрудного значка и проверьте их звонком в 112. Если человек сказал, что он врач, можно поинтересоваться его данными в поликлинике.

Нужно помнить, что обходы почти никогда не проходят вечером. «В случае если человек уже стал жертвой преступников, ему необходимо как можно быстрее обратиться в полицию», — добавил он.

Ранее в поселке Звездный в Магнитогорске обслуживающая компания поставила красный железобетонный блок у дома пенсионера, который якобы не заплатил за навязанные коммунальные услуги.