Пилот самолета помог россиянке справиться с аэрофобией с помощью записки

Пилот самолета помог жительнице Новосибирска, которая впервые отважилась полететь на самолете, справиться с аэрофобией. Об этом сообщает KP.RU.

Согласно информации издания, россиянка Юлия Колосова всегда боялась летать, поэтому путешествия совершала на машине или поездах. В октябре подруги уговорили девушку на поездку в Санкт-Петербург. Юля согласилась, однако отказалась от места у иллюминатора и села в проходе, чтобы не видеть высоту.

Тем не менее во время перелета обратно в Новосибирск героиню материала охватила паника. Бортпроводница постоянно подбадривала девушку и старалась ей помочь. Ближе к концу полета она передала Колосовой записку от командира самолета.

«Милая девушка, не бойтесь и не переживайте. Через 20 минут мы начнем снижение. Мы постараемся приземлиться максимально аккуратно. КВС», — гласили строки на тетрадном листе.

«Я ее прочитала и потом крепко сжимала в руках до самой посадки. На душе и правда стало как-то легче, а еще очень приятно было от такого внимания. Спасибо экипажу рейса 6541 Санкт-Петербург — Новосибирск за мое спокойствие!» — высказалась она.

Сибирячка призналась, что после этого случая она больше не боится летать и готова дальше путешествовать в разные города и страны.

Ранее в октябре сообщалось, что пассажира выгнали из самолета из-за одного жизненно необходимого предмета. Американцу запретили пронести на борт аппарат гемодиализа, пилот воздушного судна отказал ему в полете. «Он объявил по громкой связи, что я попытался принести в самолет один запрещенный предмет, а затем выгнал нас с женой на глазах у всех пассажиров, как будто мы террористы», — рассказал мужчина.

