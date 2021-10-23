Названа причина смерти умершего после ночи в отделе полиции россиянина

У жителя Кубани, который умер после задержания полицией, произошел эпилептический приступ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что речь идет о 45-летнем жителе Тбилисской станицы Краснодарского края Георгии Кавелидзе. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в сентябре за совершение хулиганских действий. Когда он почувствовал себя плохо, его доставили в больницу. Как утверждают в МВД по региону, врачи не увидели необходимости в оказании помощи задержанному. Из больницы Кавелидзе доставили в отделение полиции, после — в суд, где ему назначили административный штраф. Затем мужчину отпустили на свободу. В дальнейшем в продовольственном магазине у него произошел эпилептический приступ, во время которого он упал и ударился головой.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, изучаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что задержанный переночевал в полиции, а на следующий день был отпущен. По словам матери Кавелидзе, сына якобы избили и заставили признаться в убийстве.