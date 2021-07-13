Задержанный за убийство россиянин умер в автозаке по пути в суд

В Петербурге задержанный за убийство умер в автозаке по пути в Ломоносовский суд

Правоохранительные органы Петербурга выясняют обстоятельства смерти задержанного, который скончался по пути в Ломоносовский районный суд. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Как сообщили изданию в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области, 12 июля по пути в суд скончался фигурант дела о бытовом убийстве. Задержанный 67-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении смерти, он нанес жертве 22 ножевых ранения.

Подозреваемого задержали в конце мая и определили в следственный изолятор, срок пребывания в котором истекал в понедельник, 12 июля. В Ломоносовский суд арестанта везли на первое продление меры. По дороге в автозаке мужчина начал задыхаться.

Как сообщили изданию в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, заключенный, которого конвоировали полицейские, пожаловался им на боль в сердце. Прибывшей на место бригаде скорой помощи спасти его не удалось. По предварительным данным, он скончался от острой сердечной недостаточности. Точную причину смерти определят судмедэксперты.