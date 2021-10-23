Грузинский князь пытался познакомиться с Пугачевой за 50 тысяч рублей

Шансонье Звездинский: грузинский князь хотел, чтобы Пугачева спела за 50 тысяч рублей

Российский шансонье Михаил Звездинский рассказал о том, как грузинский князь пытался познакомиться с певицей Аллой Пугачевой в середине 1970-х за 50 тысяч рублей. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале «Россия 1».

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Мужчина использовал Звездинского в качестве посредника, передав ему деньги и попросив, чтобы Пугачева «спела ему что-нибудь». «Я спокойно совершенно беру эту упаковку, приношу ей, говорю: "Вот, один грузинский князь хочет с тобой познакомиться, чтобы ты спела что-нибудь". Она говорит: "Мишенька, передай пожалуйста, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет, я Пугачева"», — вспомнил музыкант.

14 октября стало известно, что Пугачева радикально изменила внешний вид. Она появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с белыми волосами и короткой стрижкой.

В августе Пугачевой припомнили распитие пива с режиссером Никитой Михалковым на сцене.