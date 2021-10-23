Пушков прокомментировал отказ Киргизии размещать у себя авиабазу США

Сенатор Пушков: после потери Афганистана у США остается мощная база ВВС в Катаре и в ОАЭ

Отказ властей Киргизии размещать на своей территории военную базу США может положить конец надеждам Вашингтона хотя бы частично компенсировать потерю Афганистана. Так в субботу, 23 октября, в своем Telegram-канале прокомментировал соответствующее заявление президента бывшей советской республики Садыра Жапарова российский сенатор Алексей Пушков.

«После потери Афганистана и военной базы в Баграме у США остается лишь мощная база ВВС в Катаре и еще одна в ОАЭ», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что Киргизия не станет размещать на своей территории авиабазу США после вывода войск возглавляемой Вашингтоном антитеррористической коалиции из Афганистана. «У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы», — заявил президент страны Жапаров.