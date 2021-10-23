Президент Киргизии заявил об отказе размещать авиабазу США на территории страны

Киргизия не станет размещать на своей территории авиабазу США после вывода войск возглавляемой Вашингтоном антитеррористической коалиции из Афганистана. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров, сообщает в субботу, 23 октября, РИА Новости.

«У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы», — заявил он.

В августе сообщалось, что США запросили у Бишкека помощь в размещении американских военных из Афганистана на территории Киргизии. Об этом рассказал глава киргизского МИД Руслан Казакбаев. При этом министр отметил, что «вопрос о сотрудничестве в таком формате пока не стоит».