Наука и техника
 
Последние новости
Бывший глава ДНР предупредил о неизбежной войне в Донбассе
Потомков западных интервентов в России призвали изучать историю
Жена плененного представителя ЛНР Косяка высмеяла «храбрость» киевских силовиков
Российская теннисистка Александрова вышла в финал Кубка Кремля
Блогер из Москвы собрала деньги на квартиру для живущей в бочке пенсионерки 
Скольжение Лукашенко по льду на фоне ликующих трибун попало на видео
Раскрыты подробности обвинений режиссера «Ералаша» в педофилии
Валерия Гаркалина снова ввели в кому
Турция начала закупать американские истребители F-16
Названы причины розыска передавшего правозащитникам видео с пытками заключенных
Новости партнеров

SpaceX испытала вакуумную версию «превосходящего» российский РД-180 двигателя

ArsTechnica: компания SpaceX успешно испытала «вакуумный» ракетный двигатель Raptor
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Veronica G. Cardenas / Reuters

Американская аэрокосмическая компания SpaceX провела огневые испытания ракетного двигателя Raptor, предназначенного для работы в условиях космического вакуума, сообщает ArsTechnica.

Тесты силовой установки, которая в своей обычной версии (предназначенной для работы в условиях земной атмосферы), по словам главы компании Илона Маска, по уровню давления в камере сгорания превосходит российский ракетный двигатель РД-180, состоялись в Техасе.

На момент испытаний Raptor находился в составе перспективной транспортной системы Starship. Тесты длились несколько секунд и, согласно изданию, прошли успешно.

ArsTechnica напоминает, что вакуумная версия ракетного двигателя отличается от обычной большим соплом, обеспечивающим в условиях космического вакуума большую тягу. В случае ракетного двигателя, предназначенного для работы в условиях земной атмосферы, увеличение сопла может привести к срыву потока и, как следствие, к взрыву. Издание напоминает, что ракетный двигатель Merlin носителя Falcon 9 также выполнен в двух вариантах — для работы в условиях земной атмосферы (с меньшим соплом) и для работы в космическом вакууме (с большим соплом).

ArsTechnica отмечает, что испытанный SpaceX ракетный двигатель Raptor «еще не полностью оптимизирован для работы в вакууме, поэтому имелся достаточный запас, чтобы предотвратить его взрыв из-за срыва потока».

В июле SpaceX сообщила о завершении постройки сотого ракетного двигателя Raptor.

В феврале 2019 года Маск показал результаты тестирования двигателя Raptor, заявив, что по уровню давления в камере сгорания данный силовой агрегат превзошел российский ракетный двигатель РД-180. На это главный конструктор Научно-производственного объединения «Энергомаш» Петр Левочкин отметил, что для метановых двигателей, к которым относится Raptor, «такой уровень давления в камере сгорания не является чем-то выдающимся».

В марте 2018 года Маск заявил, что Raptor получит самую большую тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действовавших в мире.

Многоразовые двигатели Raptor должна получить создаваемая SpaceX лунно-марсианская транспортная система Starship.

В настоящее время Россия не имеет действующих ракетных двигателей, работающих на метане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
SpaceX построила сотый «превосходящий» РД-180 двигатель
Двигатель Илона Маска оказался лучше РД-180
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0110 октября

Современные смартфоны слишком хрупкие.

Когда ученые изобретут неубиваемые девайсы?
02:5721 октября

Врачи назвали признаки «ковидного» кашля

01:3021 октября

В США человеку успешно пересадили свиную почку

00:3521 октября

Обнаружено необъяснимое с точки зрения физики явление

Наука и техника00:0611 октября
Антон Деникин и его начальник штаба генерал Иван Романовский (справа) на параде в честь взятия Харькова, 1919 год

«Им не было пощады»

Как советская власть окончательно разгромила белых и решила судьбу Российской империи
20:2920 октября

Представлен первый смартфон с тепловизором

19:3820 октября

Названа основная проблема MacBook с «монобровью»

18:5520 октября

На Украине заявили об отработке американскими B-1B удара по Крыму

Наука и техника00:01 9 октября

Смерть — не выход.

Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
18:2620 октября

Раскрыт механизм бесплодия у мух и человека

18:0720 октября

Названо причиняющее России «головную боль» оружие США

17:4420 октября

Apple уступила Huawei торговую марку

Россия
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Партнерский материал
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…
Например, иммунитет
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Набиуллина после повышения ставки пришла на пресс-конференцию с «оружием»
В Европе заявили о новой угрозе миллионам рабочих мест
Поездки на «Ситимобил» стали дешевле со SberPay
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Альфа-Банк впервые вышел с phygital-моделью в новые города
Все материалы
Силовые структуры
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин
Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
В Кремле напомнили о возможности оспорить решение о признании иноагентом в суде
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Жена Дэвида Бекхэма рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок
Отказ женщин от сексуальной одежды на работе объяснили
Тягу женщин носить сексуальную одежду на работе объяснили
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
По междугородному шоссе с беспроводной зарядкой поехали первые пассажиры
Повелитель всех розеток: G-Class на электричестве!
Обзор самого неожиданного «Гелика» и его сравнение с олдскульным G 500
Стали известны названия будущих суперкаров McLaren
Забытые концепты: Bertone Karisma, которая могла стать Панамерой
«Бертонистое» видение седана Porsche
Криминалисты взломали бортовой компьютер электрокара Tesla
Тяжеловесы: рассматриваем конкурентов нового Lexus LX
Внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
АвтоВАЗ упростит Lada Granta, но не станет снижать цены
Все материалы
Среда обитания
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы