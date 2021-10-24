Явка на выборах президента Узбекистана превысила 80 процентов

Итоговая явка на выборах президента Узбекистана, которые прошли в стране 24 октября, превысила 80 процентов. Об этом заявил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, передает РИА Новости.

По данным комиссии, всего на избирательные участки пришло 16 036 914 избирателей, что составило 80,8 процента от общего списка. Отмечается, что необходимый порог явки в 33 процента был преодолен уже в 11:00 по местному времени (09:00 по московскому времени).

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов, входящий в состав делегации наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Узбекистане, заявил о возможности учесть опыт республики на следующих выборах в России. В качестве примера он назвал публикацию полных списков избирателей на участках голосования в общем доступе.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Фаворитом нынешнего голосования считается действующий глава государства Шавкат Мирзиеев.