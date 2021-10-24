Российский депутат призвал взять пример с выборов в Узбекистане

Депутат ГД Нилов заявил о возможности перенять опыт Узбекистана для выборов в России

Депутат Госдумы Ярослав Нилов из фракции ЛДПР, входящий в состав делегации наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Узбекистане, заявил о возможности учесть опыт республики на следующих выборах в России. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По словам Нилова, он не впервые наблюдает за выборами в других странах и считает, что многое можно взять в качестве примера, в частности публикацию полных списков избирателей на участках голосования в общем доступе.

В других государствах полезным моментом он называет включение в информацию об одномандатниках эмблемы партии, которая ее выдвинула, или отметку в паспорте о том, что гражданин принял участие в голосовании. «Считаю, все новое, придающее прозрачность и удобство для избирателей, нужно учитывать и в нашем законодательстве», — подчеркнул Нилов.

По состоянию на 15:00 по московскому времени (17:00 по местному времени) в выборах приняли участие 72 процента избирателей. Фаворитом считается действующий глава государства Шавкат Мирзиеев.

Последние на данный момент выборы в России на федеральном уровне состоялись 17-19 сентября. По их итогам партия «Единая Россия» получила подавляющее большинство в Госдуме — в ее фракцию входят 324 депутата. У идущей на втором месте КПРФ только 57 мандатов, третьей стала партия «Справедливая Россия — за правду» — 27 человек. У ЛДПР и впервые попавшей в Госдуму партии «Новые люди» — 23 и 14 мандатов соответственно.

Ранее руководство Узбекистана опровергло возможность размещения на территории Узбекистана антитеррористических подразделений США и отказалось вести диалог по этому поводу.

На этом фоне Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее запретили посещать страну, за исключением тех, кого депортировали по решению суда.