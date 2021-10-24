Россиянина избили толпой на глазах у росгвардейцев

Сотрудники Росгвардии в Стерлитамаке не вмешались в избиение мужчины и попали на видео

В Стерлитамаке Республики Башкортостан толпа избила мужчину на глазах у двоих сотрудников Росгвардии, сообщает Ufa1.

Произошедшее попало на видео. Как сообщает издание со ссылкой на автора опубликованного видео, инцидент случился 22 октября возле одного из заведений Стерлитамака.

На кадрах видно, как три человека бьют мужчину, а рядом стоят два росгвардейца, но не вмешиваются в ситуацию. Один из избивавших даже попытался оттолкнуть правоохранителя. За дракой наблюдают еще несколько очевидцев.

Причины драки не уточняются. В пресс-службе республиканского управления Росгвардии порталу сообщили, что проводится разбирательство и уточняются все детали инцидента.

