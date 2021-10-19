Пассажиры поезда сняли жертву изнасилования на видео вместо помощи

В США пассажир метрополитена изнасиловал свою соседку по креслу прямо в вагоне поезда, сообщает The Independent. При этом окружающие люди не пришли на помощь жертве, предпочитая снимать происходящее на видео.

35-летний бездомный Фистор (Фиштор) Нгой и его жертва сели на поезд линии Маркет-Франкфорд метрополитена города Филадельфия около 10 часов вечера. Вскоре мужчина начал приставать к своей соседке, но получил отпор. Тогда Нгой сорвал с женщины одежду и изнасиловал ее прямо на глазах у бездействовавших пассажиров. Инцидент произошел 13 октября, однако в СМИ о произошедшем стало известно только 17 октября.

Преступление заметил сотрудник Транспортного управления по юго-востоку Пенсильвании на записи с одной из камер видеонаблюдения. Именно он вызвал полицию, которая и задержала насильника. «Там было достаточно людей, чтобы вмешаться, кому-нибудь стоило предпринять меры. То, что это случилось, многое говорит о состоянии нашего общества», — прокомментировал происшествие старший офицер полиции Тимоти Бернхард.

Из заметки The Independent следует, что нападение длилось более 40 минут. В то же время газета Metro сообщает, что с момента начала инцидента и до задержания Нгоя полицией прошло около 8 минут.

Ранее сообщалось, что в Астрахани к 18 годам колонии строго режима приговорили мужчину, совершившего 183 изнасилования своей падчерицы.