Россиянка обвинила Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии

Гражданка России подала в суд на распорядителей имущества Эпштейна, обвинив его в насилии

Гражданка России, не пожелавшая разглашать своего имени, подала в суд на распорядителей имущества ныне покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинив его в насилии сексуального характера. Об этом сообщает ТАСС.

Иск от имени россиянки под псевдонимом и ряда других лиц зарегистрирован в суде Южного округа штата Нью-Йорк 14 октября. В материалах дела говорится, что Эпштейн с 2017 года заманивал проживавшую в то время в Москве девушку в свои дома в Париже, Флориде и на Американских Виргинских островах.

По словам истицы, финансист под предлогом содействия карьере неоднократно подвергал пострадавшую насилию. Гражданка России также обвинила его помощницу Лесли Грофф в том, что она способствовала организации поездок, в том числе покупала билеты и назначала встречи.

«Он обманным путем заманил десятки и десятки женщин из России и других стран Европы, обещая карьерные возможности», — говорится в материалах дела.

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн был арестован 6 июня 2019 года по обвинению в торговле несовершеннолетними. Финансист сталкивался с аналогичным делом в 2007 году, однако после сделки со следствием он отсидел лишь 13 месяцев. По новым эпизодам ему грозило до 45 лет лишения свободы.10 августа 2019 года Эпштейн был обнаружен повешенным в камере. Смерть финансиста, имевшего множество влиятельных друзей среди политической и бизнес элиты США, послужила причиной для множества теорий заговора.

