Обвиненный в изнасиловании приятель Джорджа Сороса продал дом в США

Приятель и бывший коллега финансиста, основателя инвестиционного фонда Quantum Джорджа Сороса Хауи Рубин продал свой дом в районе Хэмптонс в США. В 2017 году менеджера обвинили в изнасиловании, сообщает New York Post.

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Резиденция Рубина под названием Watermill расположена в заливе Мекокс, недалеко от Нью-Йорка. От сделки он выручил 9,5 миллиона долларов (около 700 миллионов рублей). Изначально объект хотели продать за 15 миллионов долларов, однако в итоге стоимость снизилась на 5,4 миллиона. Менеджер владел домом с 1995 года. Тогда он заплатил за него 1,2 миллиона долларов. Впервые жилье выставили на продажу в 2018 году.

Дом находится на участке площадью в 2,1 акра (чуть меньше гектара), внутри есть шесть спален, шесть ванных комнат, кухня и гостиная. На территории располагается бассейн, теннисный корт, терраса с обеденной зоной и ухоженный сад. Дизайн комнат выполнен в светлых тонах с использованием натуральных материалов.

В 2017 году три женщины обвинили Рубина в насилии. По их словам, менеджер приглашал их в свою БДСМ-комнату, где во время секса избивал и насиловал. По данным издания, судебное разбирательство должно было состояться в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса процесс отложили до ноября 2021-го.