Менеджера фонда Сороса обвинили в пытках женщин в подземной БДСМ-комнате

Менеджера фонда, основанного Джорджем Соросом, заподозрили в насилии над женщинами. Против 62-летнего Хауи Рубина подали три иска. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает New York Post.

Как утверждают пострадавшие, Рубин приглашал их к себе в подземную БДСМ-комнату и платил им за ночь от двух до пяти тысяч долларов.

При этом во время секса Рубин избивал и насиловал их, использовал кляпы и цепи. После этого им приходилось обращаться за медицинской помощью.

Однажды он так сильно ударил женщину по груди, что у нее сместился имплант. «Я собираюсь насиловать тебя так, как насилую свою дочь», — привела слова Рубина одна из подавших против него иск.

Адвокаты Рубина заявляют, что перед посещением тайной комнаты женщины подписывали договор о неразглашении. Сам подозреваемый никак не комментирует произошедшее.