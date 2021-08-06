Американского сенатора арестовали за растление малолетних

Сенатора американского штата Аризона Тони Наваррета (Tony Navarrete) арестовали по нескольким обвинениям, в числе которых есть растление малолетних. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на полицию города Финикс. Арест демократа также подтвердила в Twitter репортер ABC Николь Вальдес.

35-летнего Наваретта обвинили в действиях сексуального характера в адрес несовершеннолетнего в 2019 году. Полицейские заявили, что допросили жертву и свидетелей, после чего получили основания для ареста политика. Остальные подробности дела не разглашались. Демократа задержали через несколько дней после того, как он получил положительный результат теста на COVID-19, несмотря на полную вакцинацию.

Сенаторы Аризоны выступили с заявлением после ареста Наваретта, однако до предъявления ему обвинений в насилии над ребенком. «Нам известно, что один из наших коллег был арестован, и мы ждем дальнейших подробностей и выполнения своей работы со стороны правоохранительных органов», — указали они.

30 июля стало известно, что бывшего американского кардинала католической церкви обвинили в изнасиловании подростка. 91-летний Теодор Маккарик стал первым кардиналом США, которому когда-либо предъявляли официальное обвинение в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего. В 2018-м он покинул Коллегию кардиналов Вашингтона из-за большого числа обвинений в изнасилованиях подростков.