Изнасиловавший собственного ребенка афганец вернулся в Германию

Экстрадированный из Германии афганец, осужденный за изнасилование собственного ребенка, вернулся из республики на одном из вывозных рейсов для беженцев. Об этом пишет Spiegel. Der Spiegel.

Мужчина по имени Сардар Мухаммед М. прибыл вместе с беженцами 24 августа. Он попал в Германию через Ташкент, а сейчас находится в тюрьме Франкфурта. По данным издания, насильник был задержан в аэропорту и сразу отправлен в заключение.

Афганец был осужден в 2012 году в Мюнхене, его приговорили к 8 годам и 3 месяцам заключения за сексуальное насилие над собственным ребенком. В 2019-м его экстрадировали в Афганистан. Однако сейчас из-за обострения ситуации в республике экстрадиция прекращена, и насильник будет отбывать оставшийся срок в Германии. После этого он выйдет на свободу.

31 августа стало известно, что на одном из эвакуационных рейсов из Афганистана в США также вернулся ранее депортированный за обвинение в изнасиловании афганец. По прибытии его сразу задержали сотрудники правоохранительных органов. Предполагается, что пограничники в Кабуле могли не заметить записи об обвинениях в его адрес. Кроме того, погранслужбы могли проигнорировать эту информацию, учитывая кризисную ситуацию в Афганистане.