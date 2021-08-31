Депортированный за обвинение в изнасиловании афганец вернулся в США

На одном из эвакуационных рейсов из Афганистана в США вернулся ранее депортированный за обвинение в изнасиловании афганец. Об этом сообщает газета Washington Times.

По данным издания, речь идет о 47-летнем Гадере Хейдари. Он прибыл в аэропорт Вашингтона на самолете компании Ethiopian Airlines. По прибытии его сразу задержали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент обвиненный в насилии мужчина содержится в следственном изоляторе Кэролайн в Боулинг-Грин в американском штате Вирджиния.

Washington Times пишет, что полиция пытается установить, как преступнику удалось попасть на самолет. Отмечается, что пограничники в Кабуле могли не заметить записи об обвинениях в его адрес. Рассматривается также версия о том, что погранслужбы проигнорировали эту информацию, учитывая кризисную ситуацию в Афганистане.

Ранее стало известно, что десятки детей эвакуировали из Афганистана без родителей. По информации Afghanistan Times, как минимум 69 несовершеннолетних граждан покинули республику без сопровождения, из которых 34 попали в США. В американском министерстве здравоохранения и социальных служб отметили, что каждый ребенок будет передан департаменту по делам беженцев для предоставления ему необходимых условий размещения.

