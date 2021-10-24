Власти Грузии опровергли слухи о намерении ликвидировать Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опроверг заявление адвоката Ники Гварамия о готовящемся плане ликвидации в тюремной больнице бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Он подчеркнул, что эти слухи являются «полным бредом» и провокацией накануне выборов, сообщает «Интерфакс».

По словам Гарибашвили, в ближайшую неделю появятся и другие лживые заявления, поскольку оппозиция намерена посеять панику перед предстоящим голосованием. Также премьер напомнил, что во времена президентства Саакашвили в грузинских тюрьмах действительно пытали и убивали людей.

Он подчеркнул, что сторонники бывшего главы государства будут показывать весь процесс голодовки человека, «которому никто не мешает есть». Врачи контролируют состояние здоровья Саакашвили, и если оно ухудшится, его придется перевести в тюремную больницу, а затем, после проведения всех необходимых процедур, политика вернут обратно в камеру.

Ранее сегодня Гварамия, гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи», в прошлом занимавший должности министра юстиции и заместителя генерального прокурора, раскрыл подробности готовящегося покушения. По его данным, в тюремной больнице должен начаться бунт заключенных, в котором и погибнет экс-президент. Чтобы этого не произошло, защита потребовала перевода Саакашвили в гражданскую клинику.

Бывший президент Грузии покинул страну в 2013 году, после поражения его партии на парламентских выборах в 2012 году. Позднее его заочно осудили на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В октябре, после восьми лет эмиграции, политик вернулся в республику и вскоре был задержан правоохранителями. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и отказался от экстрадиции на Украину, паспорт которой он получил.

Возлюбленная бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько утверждает, что его состояние уже близко к критическому.