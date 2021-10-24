В США обнаружили неожиданный источник смертельной экзотической болезни

В США нашли неожиданный источник смертельно опасной болезни — мелиоидоза. Об этом пишет CNN.

По данным американского издания, четверо жителей США из штатов Миннесота, Канзас, Джорджия и Техас заразились экзотической болезнью, которая чаще всего встречается в Юго-Восточной Азии и Северной Австралии и распространяется через зараженную землю или воду. Двое из американцев в итоге скончались.

Расследование журналистов CNN и специалистов Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США показало, что виновником распространения заболевания в стране являлся спрей индийского производства. Отмечается, что те, кто заразились экзотической болезнью, использовали спрей с запахом лаванды и ромашки из Индии, который продавался в популярной сети супермаркетов в США, в качестве освежителя воздуха или для придания приятного запаха своим подушкам.

Ранее врачи из США, Великобритании, Швейцарии и Японии сообщили, что дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), вызывающим заболевание дыхательных путей. Как рассказал глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения младенцев и детей новым вирусом произошли еще в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены. По мнению ученых, пандемия коронавируса повлияла на распространение RSV и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса.