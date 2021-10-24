В Кремле попросили не бояться разрыва отношений с «агрессивным» НАТО

Песков о разрыве отношений России с НАТО: сделали официальным то, что было реально

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит видеть какие-то проблемы в разрыве отношений с НАТО, поскольку речь идет только об официальном прояснении давно существующих позиций. Об этом со ссылкой на интервью представителя Кремля в эфире телеканала «Россия 1» сообщает ТАСС.

По его словам, агрессивная позиция блока, его направленность сначала против СССР, а потом против России никогда не была секретом. Никакие «камуфляжи» не могут скрыть этот факт, подчеркнул Песков.

Отказ от отношений на фоне очередного обострения, на фоне деклараций о том, что главная задача — сдерживание России, не ухудшит ситуацию. При этом, напомнил представитель Кремля, Россия всегда выступала за развитие отношений, пока не поняла, что все усилия тщетны. «Мы просто сделали официальным то, что было реально», — заключил он.

Такие слова прозвучали после того, как 6 октября НАТО объявило о сокращении численности миссии России при НАТО с 20 до 10 человек. У восьми дипломатов отозвали аккредитации, они покинут Брюссель к началу ноября, еще два вакантных места упразднили. Решение объяснили тем, что лишенные аккредитации дипломаты оказались незаявленными сотрудниками российской разведки.

В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров объявил о приостановке с начала ноября работы постпредства при НАТО. В эти же сроки приостановится деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.