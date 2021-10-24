Ольга Кормухина раскрыла причину конфликта с Аллой Пугачевой

Певица Кормухина призналась, что ссорилась с Пугачевой по причине ее ухода из Театра песни

Российская певица Ольга Кормухина раскрыла причину ссоры с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. На эту тему она высказалась в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

61-летняя знаменитость призналась, что конфликт между ними произошел по причине ее ухода из Театра песни, которым руководила Пугачева. «Алла тогда выбрала меня и [композитора Владимира] Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Но я ни разу не пожалела», — призналась музыкант.

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Вдобавок Кормухина заявила, что на данный момент близко с приятельницей не общается, однако певицы все же поддерживают отношения. По ее словам, все разногласия между ними остались в прошлом. «Я не считала и не считаю ее своей конкуренткой. Мы очень разные», — заключила она.

14 октября стало известно, что Пугачева радикально изменила внешний вид. Она появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с белыми волосами и короткой стрижкой.