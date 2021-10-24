В Грузии опровергли слова врача о возможной госпитализации Саакашвили

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе не обсуждал с личным врачом бывшего президента Михаила Саакашвили Николозом Кипшидзе его перевод в гражданскую больницу. Об этом он написал в своем Facebook.

«Я выслушал заявление Кипшидзе, в котором он утверждает о диалоге со мной касательно перевода Саакашвили в клинику гражданского сектора. С полной ответственностью заявляю, что это ложь», — указал он. Министр уточнил, что действительно встречался с врачами, но конкретно этот вопрос не поднимался.

23 октября Кипшидзе рассказал, что Саакашвили в тюрьме провели переливание крови из-за плохих результатов анализов. Он отметил, что процедура прошла «в полевых условиях» не предназначенной для этого тюремной медкомнаты. По его словам, экс-президент отказывается лечиться в тюремной больнице и «он как врач этого не рекомендует».

После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже более трех недель.