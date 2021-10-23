Врач рассказал о проведенном Саакашвили в тюрьме переливании крови

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который объявил голодовку в день своего задержания, 1 октября, провели в тюрьме переливание крови из-за плохих результатов анализов. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе, сообщает в субботу, 23 октября, Sputnik.

«Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля», — рассказал он, отметив, что процедура прошла «в полевых условиях» не предназначенной для этого тюремной медкомнаты.

Кипшидзе добавил, что Саакашвили отказывается лечиться в тюремной больнице и он как врач этого не рекомендует. По словам медика, состояние бывшего президента Грузии сейчас удовлетворительное.

После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже более трех недель.